Nicu Alifantis a ajuns pe mâna medicilor. „De la o anumită vârstă, ambalajul ne-ncurcă”

Nicu Alifantis a ajuns pe mâna medicilor. A avut probleme de sănătate și acum poartă guler cervical.

Renumitul cantautor Nicu Alifantis are probleme de sănătate. Se pare că zona cervicală i-a cam dat bătăi de cap. Artistul s-a tratat la un spital din Capitală.

Nicu Alifantis a ajuns pe mâna medicilor: poartă guler cervical

Îndrăgitul artist a postat, pe pagina sa de pe un site de socializare, o fotografie în care apare purtând guler cervical.

El le-a explicat fanilor ce a pățit.

„Despre întâmplarea prin care am trecut zilele trecute, relatarea va fi una scurtă, pentru că altfel, risc să devin patetic și detest acest lucru.

Așadar, doamnelor și domnilor, a fost C5-C7 și nu e vorba de o mutare de șah, ci una de cervicală. De la o anumită vârstă, ambalajul ne-ncurcă, începe să scârțâie, asta e!

Cum am ajuns în această situație n-are importanță, recunosc însă, am avut mare noroc să nimeresc pe mâinile unor profesioniști desăvârșiți. Chestiune de șansă.

Mă voi rezuma în a mulțumi, deși cuvintele sunt prea puține

Așa că povestea poate merge mai departe!”, a afirmat Nicu Alifantis.