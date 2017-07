Noi acuzații la adresa preotului-cântăreț Cristian Pomohaci. Dezvăluiri incredibile

Un tânăr pe nume Andrei susține că preotul-căntăreț Cristian Pomohaci i-a făcut avansuri, ba chiar i-a dăruit și un inel.

Cristian Pomohaci este cunoscut ca preot, dar și ca interpret de muzică populară.

Cristian Pomohaci este în centrul unui imens scandal după ce, în urmă cu ceva timp, în media a apărut o înregistrare în care preotul-cântăreț îi făcea propuneri indecente unui minor pe nume Flaviu.

Acum, un tânăr pe nume Andrei a afirmat, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, că preotul-cântăreț Cristian Pomohaci, despre care a vorbit și fosta sa soție, i-a făcut avansuri și chiar i-a dăruit și un inel din aur alb.

Noi acuzații la adresa preotului-cântăreț Cristian Pomohaci. „Să mă cunoască mai bine. Să facem dragoste”

„Mi-a oferit un inel. E aur alb, cu o piatră destul de măricică, în jur la 4 grame, aur alb. M-a sunat pe neaşteptate. A spus în 10 minute să ies în faţă la spălătorie că are ceva pentru mine. Şi când a venit cu maşina a spus „Întinde mâna” şi mi-a băgat inelul pe deget. Şi exact pe… unde se pune la femei. Am rămas uimit”, a declarat Adrian pentru emisiunea „Xtra Night show”.

„Cred că părintele îşi dorea să facă dragoste cu mine. Ar fi vrut să aibă mai mult cu mine, dar a văzut că n-am acceptat. Vorbea pe Messenger cu el, pe cameră şi eu trecând întâmplător pe acolo, m-a observat şi a spus: „Cine e băiatul brunet?”, adică către mine: „Că e drăguţ, că îi place, că vrea numărul meu”. Şi într-un final i-am dat numărul şi din seara aceea vorbim. Adică, am vorbit până acum o lună. Cam o lună şi ceva am vorbit. Mai multe şi lucruri intime. Că vrea să mă cunoască mai bine. Să facem dragoste”, a mai spus Adrian la Antena 1.

„Am 28 de ani şi sunt din Sibiu. Am vrut să văd cu ochii mei, d-aia am acceptat. Da, nu e normal să oferi un inel unui bărbat… Chiar şi maică-mea m-a certat, pentru că şi ea îl iubeşte, mi-a spus că de ce mă bag eu. Da, am dovezi, dar o să le dau mai târziu”, a afirmat tânărul.