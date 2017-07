Noi dezvăluiri cutremurătoare despre preotul-cântăreț Cristian Pomohaci. „Ah, tu ești genul de băiat care nu se lasă prea ușor”

Noi dezvăluiri cutremurătoare despre preotul-cântăreț Cristian Pomohaci ies la iveală. Angajatul unui hotrel a oferit amănunte șocante despre acesta.

Cristian Pomohaci a șocat o țară întreagă după ce, la sfârșitul săptămânii trecute s-a aflat că ar fi implicat într-un scandal sexual cu un adolescent. Preotul, care este și cântăreț de muzică populară, a fost înregistrat în timp ce îi făcea propuneri indecente unui tânăr pe nume Flaviu. După scandal, fosta soție a lui Cristian Pomohaci a făcut și ea dezvăluiri despre cel care i-a fost partener de viață.

Acum, angajatul unui hotel la care Cristian Pomohaci ar fi mers în numeroase rânduri, a oferit detalii șocante despre preotul-cântăreț în cadrul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1.

„Datorită mediului în care lucrez, respectiv într-un hotel pe unde el (n.r. părintele Cristian Pomohaci) se perinda, ca să zic așa, cam săptămânal, am început să am și eu tangențe cu el. Depinde de afacerile pe care le avea. Venea singur, când mânca, sau venea însoțit, când avea alte planuri. De către cei doi bodyguarzi. Așa îi numea el. Da, din punctul meu de vedere, o personalitate, dacă pot să-i spun, așa ca el (n.r. preotul Cristian Pomohaci) își ia bodyguarzi bărbați bine făcuți, înalți…Dar nu a fost cam așa, să îți iei ca bodyguarzi doi băieți, de cam 24-25 de ani maximum, mă îndoiesc puțin. El venea la recepția hotelului, făcea tot protocolul pentru cazare, după care, băieții îl urmau în cameră. De obicei, el urca cu liftul, iar băieții urcau pe scări. Nu își petrecea niciodată noaptea în hotelul în care lucrez. Venea în jurul prânzului și după două – trei ore maximum elibera.

Da, și niciodată nu era voie să întrebăm despre cei doi bodyguarzi, care, culmea, de cele mai multe ori, nu erau în fața ușii. Nu, erau tot timpul aceiași băieți. Eu lucrez de ceva vreme în hotel, să fie cam 3 ani de când știu eu să vină în hotel. Cu siguranță, viața pe aici și-o face de mai mult timp. El deja era client al hotelului și mie așa mi-au fost prezentați de către alți colegi: ei sunt bodyguarzii, nu ai voie să întrebi, nu ai voie să așa și așa…

De două ori mi-a cerut numărul de telefon și l-am refuzat foarte elegant și atunci mi-a zis „Ah, tu ești genul de băiat care nu se lasă prea ușor”. Și atunci, i-am zis eu: „Nu, sunt genul de băiat care nu se lasă deloc. ” Și de aici am avut noi, să zic așa, un mic clinci. I-am zis că dacă am nevoie de slujbă, mă duc la biserică, nu am să-l sun, să îmi facă mătănii prin telefon”, a declarat martorul respectiv pentru emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1.