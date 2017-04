Oana Lis a fost agresată. „Mă atingea în locurile intime de față cu toată lumea”

Oana Lis a fost agresată. Blonda a povestit că a trecut prin numeroase momente în care a fost urmărită și chiar agresată.

Oana Lis, care nu are deloc o relație bună cu neamurile ei, este căsătorită cu fostul primar al Capitalei, Viorel Lis.

De-a lungul anilor, blonda a trecut prin momente extrem de grele.

Ea a povestit, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena 1, că i s-a întâmplat în numeroase rânduri să fie urmărită de diverși indivizi și chiar să fie agresată.

Oana Lis a fost agresată. „Mi-a băgat pâna pe sub fustă”

„Noi avem două maşini. Am parcat pe Nerva Traian, aşa că am verificat, am un tic, să verific mereu uşile… Am încercat de trei ori, uşile nu se închideau, nu înţelegeam – la câţiva metri erau doi tipi cu o maşină de Bulgaria… Am observat că aveau geamurile deschise şi o telecomandă – practic îmi anulau comenzile. M-am speriat, m-am uitat la ei, m-am urcat în maşină, m-am făcut că vorbesc la telefon… Nu am fost la poliţie… Am preferat să nu merg la el, putea să-mi dea o palmă…

Acum vreo 10 ani, m-a agresat fizic, mi-a spart geamul şi mi-a rupt hainele de pe mine… M-a agresat un tip în autobuz. Adică, pur şi simplu mi-a băgat mâna sub fustă. Nu era aşa înghesuială, am început să ţi… Pur și simplu mă atingea în locurile intime, de faţă cu toată lumea. Nimeni nu a zis absolut nimic şi-n momentul ăla m-am enervat, i-am tras o palmă. Era un bărbat ok, chiar bine îmbrăcat. I-am dat o palmă, a început să râdă… Fiind bătută de tatăl meu, reacţionez, devin şi eu violentă”, a povestit Oana Lis la emisiunea mai sus-menționată.