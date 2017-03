Oana Roman, declarații de pe patul de spital. „Îmi ura să am cancer…”

Oana Roman, declarații de pe patul de spital. Vedeta are mari probleme de sănătate.

Fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman, trece prin momente extrem de neplăcute.

Are probleme de sănătate și duminică a ajuns la spital.

În ciuda faptului că a consultat mai mulți medici, niciunul nu a reușit să depisteze ce problemă are de fapt.

De pe patul de spital, vedeta a transmis un mesaj celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Oana Roman, declarații de pe patul de spital. „Cantitate incomensurabilă de ură și răutate”

Oana Roman le-a mărturisit fanilor săi că a primit un mesaj halucinant prin care cineva îi ura să aibă o boală cumplită, respectiv cancer.

„Ieri și astăzi, am constatat încă o dată, cu mare stupoare, că există în lumea asta o cantitate incomensurabilă de ură și răutate. Pe contul său pe pagina mea de fb pot scrie și arată orice, atâta timp cât nu jignesc și nu fac rău nimănui. Este strict treabă mea ce scriu sau arăt.

Pentru faptul că am pus o poză din spital am fost înjurată, jignită, blestemată. Am primit un mesaj de la cineva care îmi ura să fac cancer…

Este absolut abominabil ce pot să scrie și să gândească unele persoane. Cât de multă ură, răutate și invidie poți avea în ține, cât de rătăcit la minte să fii…

Sunt șocată că oameni tineri, pot gândi așa despre un om pe care nu îl cunosc și care nu deranjează pe nimeni.

De ce ne dezumanizăm? De ce suntem mai rău că animalele sălbatice?”, a afirmat Oana Roman.