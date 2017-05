Oana Roman a dezvăluit cine a ajutat-o să treacă peste probleme. „Am fost foarte sceptică”

Oana Roman a dezvăluit cine a ajutat-o să treacă peste probleme. Vedeta a apelat la ajutorul unei bune prietene, pe nume Cerasela.

Oana Roman, care este căsătorită cu Marius Elisei, împreună cu care are o fetiță, Maria Isabela, a trecut prin numeroase probleme de-a lungul anilor.

Vedeta a reușit să treacă peste greutăți cu ajutorul unui life coach, o bună prietenă de-a sa, Cerasela, despre care a făcut acum dezvăluiri.

Oana Roman a dezvăluit cine a ajutat-o să treacă peste probleme. „Este prietena mea de 25 de ani”

„De când am vorbit despre cum am reușit să-mi transform viața, și cu ajutorul unui life coach, foarte multă lume mă întrebă cine este ea!

Ea este prietena mea de 25 de ani.

Ea este life coach și a început această meserie la 50 de ani, după ce a reușit să-și transforme singură viața, a învățat și s-a perfecționat.

M-a învățat să văd altfel viața, să îmi îndrept gândurile și privirea acolo unde trebuie.

Am fost foarte sceptică la început, dar am încercat, și rezultatele au apărut”, a explicat Oana Roman.