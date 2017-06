Oana Roman o ține din transformare în transformare. Și-a pus extensii și să vezi cum arată acum

Oana Roman este pusă pe schimbări în ceea ce privește imaginea ei. vedeta a trecut iarăși pe la salonul de înfrumusețare.

Oana Roman, care în urmă cu câteva zile a făcut o declarație de suflet despre viața ei, este pusă pe schimbări.

În ultima vreme, fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman, este din ce în ce mai preocupată de felul în care arată și în care se prezintă în fața admiratorilor săi.

Oana Roman, care este din ce în ce mai fericită alături de soțul ei, Marius Elisei, a trecut miercuri, 28 iunie, pragul salonului de înfrumusețare.

Oana Roman o ține din transformare în transformare. Ier și-a tatuat sprâncenele, azi și-a pus extensii și s-a vopsit

„Beauty time. Ieri mi-am tatuat sprâncenele și azi mi -m pus extensii noi și m-am vopsit. Am hotărât să-mi iau timp și pentru mine și să fac lucruri care îmi dau o stare bună!

Am aplicat extensii tape on din păr 100 la sută natural de 45 cm”, le-a spus Oana Roman fanilor.

Ea a publicat și o fotografie cu noul look, de care este foarte încântată.