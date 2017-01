Oana Roman se apucă de afaceri. Anunțul pe care tocmai l-a făcut

Oana Roman se apucă de afaceri. Nici bine nu a început anul 2017 că vedeta s-a pus pe treabă.

Oana Roman, fiica ex-premierului României Petre Roman, este cunoscută din postura de prezentatoare la diverse emisiuni. Acum, vedeta a anunțat că are un nou proiect.

Oana Roman se apucă de afaceri: „Am multe de făcut”

Oana Roman, care este căsătorită cu Marius Elisei și care are o fetiță pe nume Maria Isabela, a dezvăluit, pe pagina sa de pe un site de socializare, despre proiectul de afaceri pe care l-a început.

„Dragii mei, așa cum am promis, încep anul cu un nou proiect. Am creat o echipă frumoasă cu ajutorul căreia vom organiza evenimente – lansări de produse, wedding planner, evenimente corporate etc.

Vom crea proiecte de imagine, vom lansa și promova produse. De asemenea, voi prezenta personal diverse evenimente (petreceri, evenimente corporate, festivaluri sau concerte).

Mă gândesc să organizez niște conferințe, în care să le vorbesc femeilor despre cum poți reuși să fii fericită, dacă îți asumi complexele și le transformi într-un atu personal..!

Am multe de făcut! Sper să-mi fiți alături cu sugestii și propuneri de colaborare… În curând voi lansa și pagina oficială a noului proiect”, a anunțat Oana Roman.