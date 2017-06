Oana Zăvoranu și soțul ei, mesaje de iubire maximă pe internet. Se întrec în dulcegării

Oana Zăvoranu și soțul ei, mesaje de iubire maximă pe internet. cei doi au împălinit un an de mariaj.

În luna iunie a anului 2016, Oana Zăvoranu dădea o veste șoc, și anume că s-a măritat cu Alex Ashraf. Vedeta a mai fost căsătorită o dată câ cântărețul Pepe, de care a divorțat cu mare scandal.

Oana Zăvoranu pare să-și fi găsit fericirea în brațele lui Alex, după cum mărturiseau ambii într-un recent interviu.

Oana Zăvoranu și soțul ei, mesaje de iubire maximă pe internet. „Ești cel mai bun om pe care-l puteam cere”

În urmă cu două zile, pe 9 iunie 2017, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au aniversat un an de mariaj.

Cei doi s-au întrecut în declarații de dragoste pe internet.

„La mulţi ani cu ocazia aniversării de 1 an, iubirea mea! !❤️❤️❤️

Dragostea ta înseamnă totul pentru mine, iar tot ce am trăit împreună nu poate fi explicat în cuvinte! !❤️❤️❤️

Tu îmi aduci dragoste, tu îmi aduci bucurie, tu îmi aduci fericire, tu îmi dai tot ce am nevoie! !❤️❤️❤️

Eşti cel mai bun om pe care l-aş fi putut cere! ???

Şi pentru toate astea, te iubesc atât de mult, dragostea mea! ???”, a spus Oana Zăvoranu.

„09.06.2017 este ziua in care noi serbam primul an de casnicie perfecta. Este primul an, in care tu si eu simtim, observam, vizualizam inceputul celui mai frumos si deosebit mecanism de inflorire a unei familii speciale.

Tu esti o persoana firava, tandra, glamuroasa, zambitoare, frumoasa, desteapta, copilaroasa si nu in ultimul rand o Femeie ce mi-a redat linistea si zambetul sufletului. Vom petrece ca o familie frumoasa impreuna cu cei 2 copii blanosi si vom creea ceva Revolutionar pentru noi si viitorul nostru.

Noi 2 facem ca totul sa fie perfect, tu aduci bucurie si zambet in casa,iar eu aduc dragostea si protectia familiei.

Te iubesc neincetat si iti multumesc ca ai aparut in viata mea. Te iubesc neconditionat <3 <3", i-a răspuns Alex Ashraf.