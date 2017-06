Legendara trupă americană The Offspring, dar și Bullet For my Valentine și The Darkness vor concerta pentru prima oară în România la Rock The City (27 august), la cel mai mare festival rock românesc din ultimii ani.

Originari din California, Statele Unite, The Offspring au lansat succese memorabile în cele trei decenii de când activează și au vândut peste 40 milioane de albume pe întreg mapamondul. Cel mai bine vândut album al lor-”Smash” (1994) este și discul cel mai bogat în succese (”Self Esteem”, ”Come Out And Play (Keep ‘Em Separated”)”, ”The Kids Aren’t Alright” și ”You’re Gonna Go Far, Kid”). Trupa se află în plin turneu –The Offspring World Tour 2017 –început în Japonia la începutul anului.

Festivalul organizat de legendarul impresar de origine română Marcel Avram, îi mai aduce la București pe galicii de la Bullet For my Valentine, una dintre cele cele mai de success formații heavy metal europene, cu 5 milioane de albume vândute până în acest moment.