Orlando Bloom i-a spart nasul lui Noomi Rapace în timpul filmărilor pentru Unlocked

Orlando Bloom i-a spart nasul lui Noomi Rapace, partenera sa din filmul Unlocked, care va fi lansat zilele următoare în cinematografe, scrie contactmusic.com.

Actrița în vârstă de 37 de ani a povestit cum a ajuns să aibă nasul spart în timpul filmărilor pentru ultimul ei film și cum era atât de prinsă cu munca încât a ajuns prea târziu la medic. Actrița de origine suedeză a povestit că la un moment dat, în timpul filmărilor partenerul ei a lovit-o din greșeală cu cotul în nas și i l-a spart.

”Mi-am spart nasul. A fost un accident în timpul uneia dintre scenele de acțiune. Când și-a dat seama, Orlando a început să strige ‘dumnezeule, îmi pare rău, am lovit-o, am lovit-o’. Am auzit cum a pocnit. Am pus gheață pe el, apoi m-au machiat să pară ă e drept și am continuat filmările. După aceea, când m-am uitat în oglindă și am văzt ce rău arată am mers la un medic care mi-a spus ‘Ai avut o fractură și ar fi trebuit să vii imediat. Acum e prea târziu”, a povestit Noomi cum s-a ales cu nasul spart.

Noomi și Orlando Bloom sunt parteneri în thrillerul Unlocked.

Noomi Rapace este o actriță suedeză care a devenit cunoscută prin rolurile lui Lisbeth Salander în filmele suedezo-daneze din Trilogia Millennium: The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire și The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest.