Ornela Pasăre, jefuită și lovită în fața unui bloc. Interpreta de muzică populară a povestit despre clipele cumplite pe care le-a trăit.

Ornela Pasăre este una dintre cele mai cunoscute artiste din lumea muzicii populare românești. De curând, artista a trăit momente foarte grele.

Într-un interviu pentru Antena Stars, interpreta de muzică populară a povestit drama prin care a trecut.

„Bine că nu am pățit ceva mai rău. Doamne ferește, putea să scoată un cuțit la mine. Eu, când am venit la prietena mea, l-am văzut pe băiatul care m-a tâlhărit, dar nu m-am gândit că dacă vezi un băiat, te și tâlhărește. Era îmbrăcat într-o geacă neagră, avea cam 1,80 metri înălțime, bine făcut, avea o căciulă pusă până peste ochi, tot neagră. N-am luat în seamă. Am mers la prietena mea și când am ieșit, am mers câțiva pași și… nu mi-am revenit din șoc.

Am vrut să ies în stradă. A venit în spatele meu, m-a îmbrâncit, am alunecat, am căzut, m-am lovit foarte tare la piciorul stâng și la cot. Bine că nu m-am lovit la cap. M-a îmbrâncit și trăgea de geanta mea. M-am panicat. Mi-a luat geanta și a fugit. A fost foarte rapid, n-am apucat să țip. Nu mă așteptam, nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. Ba chiar am crezut că e o glumă proastă…În geantă aveam un telefon, aveam foarte multe contacte, le-am pierdut. Aveam fardurile, niște bani și cardurile. Am avut norocul că avea la mine și actele. M-a șocat. Aș vrea să merg la poliție, dar nu l-am văzut la față pe atacator”, a povestit artista.