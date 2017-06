Ozana Barabancea are regim strict după ce și-a operat stomacul. Artista trebuie să fie foarte atentă la ceea ce mănâncă.

Ozana Barabancea a avut numeroase oscilații în greutate de-a lungul timpului. Artista lirică, cunoscută și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”, a decis că e timpul să apeleze la o intervenție chirurgicală.

Vedeta și-a tăiat stomacul în urmă cu câteva zile. Ozana Barabancea a mărturisit că cea care a îndrumat-o și a sfătuit-o în acest sens a fost cântăreața Andreea Bălan, care îi este colegă la show-ul de la Antena 1.

Ozana Barabancea a mărturisit că are un regim foarte strict după intervenția suferită și că a simțit că ia foc atunci când a mers să i se dea împărtășania la biserică.

„Mărturisire de credință!

Sunt operată de 5 zile! Urmez un regim foarte strict post operatoriu nenegociabil!

Ieri am fost la Mănăstirea Radu Vodă să duc o colegă de liceu să se spovedească și să primească binecuvintare pentru operația Gastric Sleeve! Îmi spusese că s-a îndepărtat de biserică de 17 ani! Dar am convins-o să vină împreună cu fiul ei!

Când m-a revăzut părintele, m-a invitat să mă spovedesc și eu!

Mi-a dat binecuvintare să mă împărtășesc azi dimineață! L am sunat pe dl. dr chirurg să îl întreb cum să procedez ! (Eu neavând voie sub nici o formă ceva acidulat sau alcool .) Mi-a spus să îl rog pe preot să mă împărtășească precum bebelușii la botez ! Preotul mi-a dat azi o linguriță de argint destul de plină!

Am luat împărtășania și am simțit foc! Am stat calmă și am amânat să înghit . Mi-am amintit că împărtășania este sângele Lui Hristos! M-am rugat la Dumnezeu să mă binecuvânteze! Simțeam cum se calmează focul din gura mea ! Când s-a calmat am înghițit ! Am simțit fericire și binecuvântare! Dumnezeu e Maaaare! Doamne , cum să răsplătesc eu atâta bunătate ? Cum să pot vreodată să mă revanșez pentru toată dragostea ce mi-o porți ? Pentru grijă ta ? Pentru îmbrățișarea ta ce îmi dă siguranță și îmi luminează mintea ? Eu, nevrednică , mică , păcătoasă , dar veșnic credincioasă fiică a Ta , Ozana Maria !”, a povestit Ozana Barabancea.