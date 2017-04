Parastasul de 40 de zile al Ilenei Ciuculete. Ce au declarat mama și fratele artistei

Parastasul de 40 de zile al Ilenei Ciuculete. Mama și fratele artistei au făcut declarații cutremurătoare.

Cornel Galeș, care a făcut mărturisiri zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale soției sale, a ajuns la Biserica Costească din Chitila, pentru a stabili ultimele detalii. Alături de acesta, la parastasul de 40 de zile, au fost cei doi băieți ai artistei, dar și mama acesteia, care grav bolnavă, abia s-a putut ține pe picioare. Femeia în vârsta de 86 de ani are probleme cardiace și a avut nevoie de ajutor.

Mama Ilenei Ciuculete și fratele artistei au făcut declarații după parastas la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1.

Parastasul de 40 de zile al Ilenei Ciuculete. „Eu nu o văd decât vie”

„Eu nu o văd decât vie. Eu am săptămâni, luni de când nu mai dorm noaptea. De de când mi-a venit ideea pentru bust chiar nu am mai putut să dorm. Plecam dimineaţa la serviciu, mă vedeau că sunt fresh, dar sufletul meu plângea tot timpul. Nu pot să spun mai mult ecât că durerea pec pe care o am, nu vreau să o aibă nimeni pe acest pământ. Nu a fost bună, a fost extraordinar de bună. Indiferent ce a fost, ce nu a fost, şi în burtă se ceartă cei vecini. Nu a fost ceva care să fie… să ne îndepărteze unul pe altul”, a spus fratele regretatei Ileana Ciuculete.

„Mama a fost mândră de când a fost copil, de am nascut-o şi până astazi, când nu mai este. Nu ştiu ce sa vp mai spun, ce durere mare am pentru ea. Nu am cuvinte să vă spun cât am iubit-o şi o iubesc, dar în zadar, pentru că nu mai este. Am avut o copilă foarte bună, deşteaptă, zâmbitoare, veselă, toate calităţile le avea bune”, a declarat mama artistei.