Pățania lui Alex Velea. Nu am putut să mă desfășor”

Pățania lui Alex Velea. Artistul a făcut dezvăluiri despre una dintre cele mai neplăcute experiențe prin care a trecut în copilărie.

Alex velea, care a participat recent la emisiunea Uite cine dansează, de la Pro TV, este unul dintre cei mai în vogă artiști din țara noastră.

Formează un cuplu cu Antonia, considerată una dintre cele mai sexy și frumoase vedete din România. Au împreună doi băieți, Dominic și Akim. Antonia mai are o fetiță, Maya, din mariajul cu Vincenzo Castellano.

Într-o înregistrare pe Facebook, Alex Velea și-a amintit despre o experiență mai puțin plăcută din copilărie.

Pățania lui Alex Velea. „Cel mai nasol moment”

„Cel mai nasol moment, trebuie să mă întorc în timp, în 1994. Eram în clasa a treia. Un anume domn, George Călugăru, făcea preselecţii ca apoi să participi la un concurs de talente.

În ziua în care a venit în clasa mea, din cauza emoţiilor nu am putut să me desfăşor. Ce-i drept aveam şi nişte sentimente pentru doamna învăţătoare şi nu puteam să mă fac de ruşine…

Apoi am mers ziua următoare şi am reuşit să fac ce-mi doream. Am primit premiul special din partea juriului”, a povestit Alex velea.