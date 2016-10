Săptămâna trecută, Peter Pop, unul dintre cântăreții cu care Lora a colaborat foarte bine la piesa „Singur în doi” și-a lansat noul single. Se pare că Lora a făcut un gest de înaltă trădare, căci, la evenimentul care a avut loc într-un club din zona de nord a Capitalei și, unde și-ar fi dorit să-i aibă alături pe cei cu care a lucrat de-a lungul timpul, Peter Pop a fost ignorat de artistă.

La evenimentul de lansare au fost prezenți doar AMI, Mircea Eremia, Ella Rose, Raluka, Matei sau Liviu Teodorescu, însă a lipsit cu desăvârșire Lora. Totuși, Lora și-a motivat absența prin faptul că a avut de susținut un concert în altă parte și nu a mai avut timp să ajungă, mizând pe faptul că celelalte artiste, colege de scenă, îl vor acompania pe Peter Pop atunci când acesta a interpretat piesa lor, „Singur în doi”. Ultimul hit, „Umbre”, are un mesaj foarte puternic și emoționant, care descrie perfect emoția și intensitatea cu care trăim dragostea și sentimentele contradictorii pe care le simțim atunci când aceasta dispare. Petere și-a pus sentimentele pe hârtie și a oferit o piesp cu stare, cu emoție.

Peter Pop a lansat și un videoclip pe măsură



Totuși, Lora a încercat să-și spele păcatele și, imediat după lansare i-a promovat videoclipul pe pagina ei de socializare, îndemnându-și fanii să-l vizioneze. Videoclipul piesei a fost filmat in Chisinau, in regia lui Octavian „Kobzzon” Malai, iar rolul iubitei a fost interpretat de modelul Marina Magdalina Gheorghiu. Peter Pop, un tanar cu o voce calda, a lansat in 2014 primul sau single “Tu ma faci mai bun”, apoi a urmat „Lupu’ de pe maidan”, in colaborare cu Cabron, „Zile si zile” in colaborare cu Speak&Shift si super hit-ul „Singur in doi”, o colaborare cu Lora, care a inregistrat milioane de vizualizari pe Youtube. Artistul a aratat ca are si talent actoricesc, obtinand un rol in super productia romaneasca #Selfie69, care a fost lansata luna trecuta.