Premieră Libertatea.ro. Bambi lansează varianta în limba engleză a piesei Maria

Bambi lansează varianta în limba engleză a piesei Maria. După ce în urmă cu 3 săptămâni, surorile Raluca şi Denisa au lansat noul single – Maria, o piesă dance, cu puternice influenţe balcanice, iată că a venit momentul ca şi varianta în limba engleză să fie prezentată publicului larg.

După ce varianta în română a primit reacţii pozitive şi a înregistrat într-o singură zi 100.000 de vizualizări, fetele speră că odată cu lansarea variantei în limba engleză să reuşească să cucerească şi publicul din străinătate şi că Maria o să depăşească graniţele ţării.

„Iniţial am vrut să mai aşteptăm până să lansăm şi varianta în engleză, doar că în ultimul timp am început să primim pe pagina noastră de Facebook, Bambi Official, mesaje de la oameni din Turcia, Azerbaijan, Rusia, care au ascultat piesa în română şi ne-au scris că le place foarte mult. Aşa că asta ne-a dat curaj şi am decis să lansăm şi această versiune a piesei, pentru ca oameni din toată lumea să înţeleagă versurile şi să se bucure de ea. Suntem foarte încântate de cum prinde acest single până acum şi sperăm ca şi varianta în limba engleză să placă la fel de mult”, ne-au spus fetele.