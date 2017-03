Premieră Libertatea.ro. De 8 Martie, Mike Diamondz a pregătit un cadou special femeilor: piesa “Frumoasa”

Cu ocazia zilei de 8 Martie, Mike Diamondz a pregatit un cadou special femeilor, piesa “Frumoasa”, single care face parte de pe noul lui album, “Tentatii”.

“De 8 martie am fost inspirat să lansez o piesă din noul meu album, pe care l-am denumit sugestiv „Tentaţii „, album care este, încă, în lucru. Un album ce contrastează tematic, dar şi artistic, cu cel anterior, „Apologia dragostei” prin explicismul pe care îl oferă, dar şi prin firescul pe care am încercat să-l ascund cât se poate de mult în albumul precedent şi care acum este din belşug. Am vrut să fac o deosebire clară între conceptul pe care îl numesc „senzualitate” şi cel al „apologiei””, ne-a declarat Mike Diamondz, care, în ultima vreme, şi-a obişnuit fanii cu piese de club, printre ele numărându-se “La Onda”, “Fire”, “Damelo”, “Bubblin”, care s-au bucurat de un real succes în ţările balcanice.

“Pentru mine reggae este o muzică spirituală, dar RNB este o muzică a senzualităţii, a pasiunii trupeşti, un pic contrară spiritului şi înţelepciunii. Câteodată, nimicul scoate în evidenţă binecuvântarea. Piesa ” Frumoasă” este continuarea piesei „Fă ce vrei tu” şi cred cu ardoare că înainte de sex este şi a fost întotdeauna dragoatea, deşi este o piesă cu un mesaj sexual””, a conchis cântăreţul.