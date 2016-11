Premieră Libertatea.ro. Sprint Music lanseaza Hawkweed Walls, un proiect international!

Hawkweed Walls urmeaza sa se lanseze pe piata muzicala internationala, sub egida Sprint Music, in premiera pe Libertatea.ro. Destinat in principal Estului Europei, acest proiect este extrem de asteptat in lumea DJ ilor.

„Este un proiect de Dj, format din Dj-i cunoscuti in Estul Europei iar solista este una dintre cele mai apreciate voci pe acest gen muzical. Lucram de mai bine de jumatate de an pentru lansarea acestui material si astept cu nerabdare sa vad ce se va intampla in Romania si Europa de Est in primul rand. Recunosc ca avem asteptari mari si in Romania si pe plan international de la acest proiect. Videoclipul este unul de concept in care nu apare niciunul dintre membrii proiectului, au fost folosite doar personaje”, marturiseste Marius China, manager Sprint Music.