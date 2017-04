Premieră pentru Andreea Esca. „Trebuie să iau o piatră în gură”

Premieră pentru Andreea Esca. Prezentatoarea de televiziune a făcut ceva ce n-a mai făcut până acum în aceeași zi.

Vedeta de televiziune Andreea Esca, care se află în topul salariilor prezentatorilor de la noi, a petrecut ultima seară de weekend la teatru.

Ea a stabilit și o premieră, reușind să vadă două spectacole de teatru în aceeași zi.

Premieră pentru Andreea Esca. „Una după alta”

Andreea Esca, care și-a dezvăluit secretele de frumusețe, a ținut să le povestească și prietenilor ei virtuali despre experiența inedită din viața ei.

„Trebuie să iau o piatră în gură :) Este pentru prima dată când văd două piese de teatru, una după alta ???. De ieri aveam așa o poftă să merg la teatru și nu știam la ce spectacol. Astăzi am găsit o piesa cu Claudiu Bleonț (de Woody Allen) la Metropolis care începea la ora 17. Îmi place Claudiu foarte mult și îmi place Metropolis așa că acolo am fost.

Când s-a terminat am mai stat de povești cu Claudiu în hol și la un moment dat o doamnă a venit și ne-a spus să vorbim mai încet că sus începe un spectacol… „Ce spectacol?”, am întrebat… „10 pentru New York, Lia Bugnar”, îmi răspunde doamna. ” Vreti să-l vedeți? Mai sunt vreo 2-3 locuri…” a continuat. „Normal că vreau!” .

Am iesit acum, după 4 ore de teatru, și mă îndrept fericită spre casa, pe jos, prin acest superb cartier care îmi trezește muuuulte amintiri frumoase. Parcă sunt în liceu ?. Mulțumesc, viață!”, a explicat Andreea Esca.