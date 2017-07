Prezentatorul TVR Mihai Rădulescu vorbește în premieră despre familia sa. Acesta este căsătorit de peste două decenii.

Mihai Rădulescu este unul dintre dintre cei mai cunocuți prezentatori de la Televiziunea Națională.

Moderatorul TVR a acordat un interviu, în exclusivitate pentru Libertatea, în care și-a deschis sufletul și a vorbit în premieră despre viața sa de familie.

Mihai Rădulescu, care este extrem de discret în ceea ce privește viața personală, este căsătorit de 23 de ani și are două fete.

Cum eşti ca tată? Ai două fete mari, şi-a dorit vreuna să îmbrăţişeze o carieră în media?

Nu mi-am dorit că fetele mele să-mi urmeze calea şi nici nu am căutat să le influenţez în acest sens. Cred că fiecare copil trebuie să-şi găsească propriul drum, meseria care îl face fericit – care nu e musai să coincidă cu a părintelui. Dar se pare că aşchia nu sare departe de trunchi… fata cea mare este tentată de zona de publicitate şi social-media, iar cea mică se gândeşte la avocatură. Tot profesii liberale…

Alături de soţia ta ţi-ai găsit jumătatea. Care este secretul unei căsnicii atât de lungi? Care a fost cel mai romantic gest pe care l-ai făcut pentru jumătatea ta?

Nu prea sunt eu fanul reţetelor, cu atât mai puţin al celor de longevitate conjugală. Cred că, pur şi simplu, e o chestiune de … noroc. Există, desigur, o condiţie obligatorie : aceea să ştii că te căsătoreşti exclusiv dintr-o mare şi nestăvilită dragoste. Este ceea ce-ţi asigură o ancoră puternică în faţa furtunilor vieţii – care , inevitabil, vor veni. Dar, că în matematică, e o condiţie necesară, nu şi suficientă. Restul este, după cum spuneam, rodul norocului. Iar eu cred că am fost, în general, un tip norocos. Nu ştiu dacă şi romantic, asta numai soţia poate spune. Dacă mă întrebaţi însă despre gesturi romantice, v-aş da un exemplu care să nu între prea mult în sfera intimtitatii: acela de a-i dărui soţiei flori, din când în când, fără nicio ocazie specială. Doar pentru că există.

În presă de 25 de ani

Mihai Rădulescu face jurnalism din pasiune. Anul acesta împlinește 25 de ani de când este prezent în presă.

„Am intrat în presă în toamna lui ‘92, deci iată că împlinesc anul acesta un sfert de secol de jurnalism. Acum că m-ai întrebat, îmi dau seama că trebuie să-mi organizez “nunta de argint” cu doamna Presă  Că să-ţi dai seama ce dragoste mare e între noi, află că nici cu soţia nu avem atâţia ani de căsătorie, ci doar 23…

E o meserie pe care nu o poţi face dacă n-o iubeşti. Extrem de solicitantă, nu rezişti dacă nu-i dai totul. În primul rând atenţie, 24 de ore din 24; nu te poţi decupla de la fluxul informaţional după programul de muncă, aşa cum se întâmplă cu un job “normal”.

Eu am fost atras de presă scrisă încă din adolescenţă şi am avut norocul să-i cunosc perioada de maximă efervescenţă, imediat după Revoluţie. Atunci când ziarele apăreau precum ciupercile după ploaie, iar lumea le “mânca pe pâine”.

După mai bine de 4 ani de presă scrisă, am primit oferta de a lucra în televiziune. La timp, aşa putea zice, pentru că a urmat declinul “prinţului”… Am fost, aşadar, sedus mai întâi de informaţie şi de ştiinţă de a o prelucra cu ajutorul cuvintelor, de dorinţa de a fi în mijlocul evenimentelor şi de a le împărtăşi oamenilor. Să lucrezi apoi şi cu sunetul şi imaginea, mi s-a părut a fi un cocktail fascinant. Dacă introduci şi adrenalină din transmisiile live, tot acest “mix” da o dependenţă care nu-ţi lasă răgazul să te gândeşti la o altă meserie. Aaa, şi a mai contat ceva în alegerea acestei profesii: nu te obligă să te trezeşti foarte devreme !  „, a mai declarat Mihai Rădulescu pentru Libertatea.