Prima eografie cu bebelușul Ilincăi Vandici. „Îmi doresc să fie băiat”

Prima ecografie cu bebelușul Ilincăi vandici a fost făcută publică în cadrul emisiunii pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D.

Ilinca vandici a uimit pe toată lumea chiar la sfârșitul anului 2016, când a dat vestea-bombă că este însărcinată cu primul ei copil. Tatăl bebelușului este tânărul om de afaceri Andrei Neacșu.

Prima ecografie cu bebelușul Ilincăi Vandici: „Sunt o gravidă norocoasă”

Ilinca Vandici a prezentat la televiziune prima ecografie cu bebelușul pe care urmează să-l aducă pe lume. Ea a mărturisit că și-ar dori ca acesta să fie băiat.

„Suntem în 12 săptămâni, căci timpul trece. Sunt foarte bine, sunt foarte fericită. nu știu ce este. Îmi doresc să fie băiat, Doamne Ajută. Cred că este cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Cred că ultima jumătate a anului care tocmai a trecut pentru mine a fost cea mai bună jumătate de an din toată viața pe care am avut-o până acum pentru că a venit proiectul de televiziune în viața mea, a venit și Andrei, iubitul meu, și a venit și bebelușul”, a explicat prezentatoarea de televiziune.

„Sunt o gravidă foarte norocoasă. Nu mi-a fost rău, nu am avut grețuri, dar mi-e foarte-foarte foame. Absolut deloc nu am simțit că am trei luni de sarcină. Lucrurile s-au așezat perfect pentru mine. În iulie ar trebui să nasc.

Tăticul e leșinat. Este unul dintre cei mai fericiți tătici. de când m-a cunoscut asta mi-a spus: că vrea neapărat un copil cu mine, că sunt cea mai frumoasă mămică din lume. Suntem împreună de 7-8 luni. ne gândim și la botez, și la nuntă”, a încheiat Ilinca Vandici.