Primele declarații ale Denisei Manelista despre boala care suferă. În sfârșit a dat un semn de viață

Primele declarații ale Denisei Manelista despre boala care suferă. Blonda a decis să spună lucrurilor pe nume.

După două săptămâni în care s-au făcut tot felul de speculații despre boala cumplită de care suferă, Denisa Manelista, pe numele său real Denisa Răducu, a decis să facă primele declarații.

Blonda, în vârstă de 27 de ani, a acordat un interviu pentru emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, în care a spus exact ce se întâmplă cu ea.

Primele declarații ale Denisei Manelista despre boala care suferă. „Analizele sunt din ce în ce mai bune”

„Eu mă bucur să vă aud şi să văd. Am crezut că dacă nu o să mă implic foarte mult, am crezut că o să se oprească. Am văzut şi am văzut, sunt mii de mesaje şi le mulţumesc. În niciun caz nu e cum s-a speculat în presă. E adevărat că am ceva probleme de sănătate, am fost la Viena, dar nu e aşa cum s-a spus, că am fost gonită.

Analizele sunt din ce în ce mai bune. Minodoranu plânge, că mă faci să plâng. Tocmai de asta nu am vrut să apar la tv cu subiecte: uite, sunt şi eu bolnavă. Nu, nu e în niciun caz, nu m-a deranjat asocierea (n.r. Ileana Ciuculete), dar nu are legătură, dar da, are legătură cu ficatul, dar nu cu ce a făcut Ileana Ciuculete”, a explicat Denisa Manelista.