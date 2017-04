Primele declarații ale lui Cornel Galeș după parastasul Ilenei Ciuculete. „Mi-a spus că am mințit, a început să mă amenințe”

Primele declarații ale lui Cornel Galeș după parastasul Ilenei Ciuculete. Acesta a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Joi, 27 aprilie, soțul artistei, Cornel Galeș, a organizat parastasul de 40 de zile al regretatei interprete de muzică populară Ileana Ciuculete.

Îmbrăcat în negru şi vizibil distrus de durere, Cornel Galeș a ajuns la Biserica Costească din Chitila, pentru a stabili ultimele detalii. Alături de acesta au fost cei doi băieți ai artistei, dar și mama acesteia, care grav bolnavă, abia s-a putut ține pe picioare.

Cornel Gales a avut portbagajul masinii sale plin cu hainele Ilenei Ciuculete pe care le-a împărțit femeilor venite la parastas. Sute de persoane s-au înghesuit la parastasul de 40 de zile al Ilenei Ciuculete.

„Zânica a împlinit 40 de zile duminică, dar fiind Saptamana Luminată am făcut-o astăzi. Părintele ne-a ajutat foarte mult aici. Un parastas nu este la îndemână oricui, a ieșit totul foarte bine și ce m-a bucurat foarte mult este că toată lumea a plecat de aici cu câte ceva”, a spus el.

Primele declarații ale lui Cornel Galeș după parastasul Ilenei Ciuculete. „Nu am putut să dau toate obiectele ei”

„Este singură mamă care a rămas în familia noastră, pentru că nu mai există altă mamă. De asta o iubim și o prețuim. Fiecare are durerea lui: durere de copil, de mamă, de frate, de soț. Sunt toate diferite și în același timp, cumva, la fel.

Cineva aseară a fost foare exaltată spunând că eu am declarat într-o emisiune că voi împărți costume populare. I-am explicat că Ileana Ciuculete a avut 48 de costume populare. Nu le-am dat pe toate, am dat doar câteva. Mi-a spus că am mințit, că va spune totul în presă, a început să mă amenințe. Eu vreau să lămuresc că nu am putut să dau toate obiectele ei.

Există o familie cu o fetiță foarte frumoasă care cântă frumos și le-am spus că o să le cumpăr eu un costum popular pentru ea. Nu aveam de unde să le dau un costum pe mărimea fetiței.

Mie nu îmi place chestia asta cu obiectele ținute că amintire. Părintele mi-a spus foarte clar, să ajungă hainele la niște oameni care le vor purta, nu să le țină într-un sertar”, a mai spus Cornel Galeș în cadrul unei emisiuni de televiziune.