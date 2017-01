Raed Arafat, despre problemele de la metroul bucureștean. „Era să închidem o stație”

Raed Arafat, despre problemele de la metrou. El a declarat că a fost la un pas să închidă o stație de metrou, dar problema s-a rezolvat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat duminică, la Digi 24, că structura pe care o conduce a fost aproape de a închide o staţie de metrou, din cauza unor probleme grave privind evacuările într-un eventual caz de urgenţă, potrivit Agerpres.

„Eram atât de aproape să închidem o staţie de metrou, dar s-a rezolvat problema. Chiar am ridicat problema că, dacă nu e rezolvată, o să ne gândim şi să închidem staţia, dar după asta s-a rezolvat aspectul care era acolo”, a explicat Raed Arafat.

„În situaţiile astea este foarte greu să rezolvi de azi pe mâine. E foarte rău că, 20, 20 şi ceva de ani, anumite lucruri nu au fost rezolvate. Faptul că am început să le rezolvăm şi îmbunătăţim în fiecare zi ce trece anumite aspecte, e normal că o să ne ducă la un nivel la care o să spunem ‘da, suntem mulţumiţi acolo, nu mai facem decât nişte inspecţii periodice’. N-am ajuns acolo, dar am avansat foarte mult”, a mai spus el.

Raed Arafat, despre problemele de la metroul bucureștean: a solicitat o procedură în cazul supraaglomerării

Şeful DSU a arătat că a solicitat o procedură în cazul supraaglomerării de la metrou.

„Noi am avut o discuţie cu metroul şi am solicitat o procedură, când se întâmplă aşa ceva să nu mai ajungă toată lumea în interior, adică prefer să fie aşteptare, decât să intre şi toţi să se îmbulzească acolo. Asta a fost ultima discuţie şi după ultimele imagini pe care le-am văzut am trimis pompierii acolo, au fost discuţii cu metroul şi avem promisiunea că se face o procedură în acest sens să împiedice acest lucru”, a afirmat Raed Arafat.

„Au fost date mai multe amenzi acolo… Vreau să spun că la metrou a fost primul loc unde am cerut expertiză internaţională de la pompierii din Paris. Pentru că nu am crezut nişte chestii care mi s-au spus, n-am vrut să vin şi să mi se spună că ‘e nou şi nu ştie ce vorbeşte’… Riscurile au căzut, asta nu înseamnă că sunt eliminate”, a încheiat el.