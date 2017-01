Raluca Lăzăruț se confesează: „Am foarte multe defecte”

Raluca Lăzăruț se confesează. Fosta prezentatoare de televiziune a făcut mărturisiri pe blogul său.

Pentru fosta știristă de la Kanal D, America s-a demonstrat a fi cu adevărat ”tărâmul făgăduinței”. Și-a urmat inima și acum nu ar mai da înapoi pentru nimic în lume. Pe plan personal îi merge din plin – s-a măritat cu Horațiu Boeriu, un bărbat ”pâinea lui Dumnezeu” , așa cum ea îl laudă, iar profesional, oportunitățile încep să apară.

Raluca Lăzăruț se confesează: „Nu sunt invidioasă”

Vedeta a vorbit, într-un text despre defectele sale, dar și despre faptul că este foarte mândră că a învățt să gătească.

„Am foarte multe defecte –am început foarte bine, ce să zic- dar am și o calitate, de care nu am fost conștientă până n-am ajuns la adolescență și n-am deschis ochii în jurul meu: nu sunt invidioasă. Și nu cred că-i dobândită, mai degrabă moștenită. Nu-mi imaginez vreun moment în care să mă fi zbătut de ciudă sau să mă fi perpelit de necaz că cineva are mai mult decât am eu. E posibil ca unii să o considere defect, pentru că invidia te poate impulsiona să te auto-depășești, să vrei mai mult, să fii ca cel pe care îl invidiezi. Eu o consider o calitate, pentru că am văzut de-a lungul vieții ce face râca dintr-o femeie și n-am recunoscut vreo asemănare cu propriul comportament. Invidia întregește perfect orice scenariu grotesc uman.

Și totuși, am fost tot timpul geloasă pe tipele care aveau un job cool, erau mame bune, soții vesele și mai găseau timp să facă și niște minunății în bucătărie. Îmi place la nebunie ideea de femeie completă. Sau măcar să încerci să devii una. E un tip de admirație pe care-l dezvolt și acum când văd calitățile astea la cineva.

Așa că, pentru prima oară în viața mea, mi-am propus să depășesc bariera de bază a gătitului. Zic de bază pentru că am știut de mică să mă descurc în bucătărie, însă pe lângă sandwich-uri, o tocăniță de pui, supă de ciuperci cu usturoi, un piure de cartofi și un tiramisu obosit, nu prea mă puteam da mare cu multe. Dacă mă gândesc bine, nicio omletă ca lumea nu eram în stare să fac. Adică o făceam pe aia românească, tristă, fără vreo legătură cu ce înseamnă o omletă adevărată.

N-am crezut totuși, în viața mea că o să ajung să fac Quiche Lorraine, șnițele cu susan, salată de vinete, pui szechuan cu orez cu ou și urechi de lemn, chiftele de spanac și quinoa sau tort Pavlova. Never ever!

Și mi-e atât de drag să văd că lumea linge farfuriile când gătesc eu sau că la petreceri îmi cer să fac rețetele casei, încât treaba asta cu gătitul a devenit una din micile plăceri ale vieții. Un rol hotărâtor a avut și soțu’ din dotare, căruia și dacă îi făceam un căcat pe grill, tot zicea că e foarte bun. Așa că mi-a dat încrederea aia în mine, care m-a făcut să mut munții ….culinari”, s-a destăinuit Raluca Lăzăruț.