Ramona Gabor își aniversează ziua de naștere. Detalii incredibile despre viața ei la Dubai

Ramona Gabor își aniversează ziua de naștere. Sora cea mică a Monicăi gabor a oferit detalii despre traiul său la Dubai.

Ramona Gabor s-a mutat de mai mulți ani la Dubai, acolo unde și-a făcut o carieră de succes ca model.

De ziua ei de naștere, a intrat în direct la o emisiune de la Antena Stars, unde a povestit despre surprizele pe care le-a primit de aniversarea sa, dar și despre viața pe care o duce la Dubai.

Ramona Gabor își aniversează ziua de naștere: petrecere-surpriză și cină cu cei dragi

Sora mai mică a Monicăi Gabor a dezvăluit că a avut parte de o petrecere-surpriză încă de duminică seara, iar luni seara va organiza o cină pentru cei dragi ei.

„Deja am petrecut ieri. Am avut o petrecere surpriză. Am fost câțíva prieteni apropiați și ne-am distrat un pic aseară. În seara asta voi organiza cu o cină cu cei dragi. Va fi foarte special”, a povestit Ramona Gabor.

„În Dubai îmi este foarte bine. Este ca o a doua casă pentru mine. Aici m-am dezvoltat foarte mult profesional și apreciez faptul că sunt primită ca acasă aici. Îmi place să locuiesc aici. Viața mea este perfectă… Sunt model, îmi place să fiu în lumina reflectoarelor. Am o fabrică lângă Dubai, fac uniforme pentru câteva companii naționale și internaționale, fac și rochii la comandă”, a adăugat ea.

„Țin legătura cu Monica, suntem foarte apropiate. Pentru mine, familia este cea mai importantă. Tot ce mi-aș dori de ziua mea este să îmi dea Dumnezeu sănătate, să imi dea energie să îmi duc proiectele la bun sfârșit, să îmi dea oameni buni”, a încheiat sora mai mică a Monicăi Gabor.