Raoul a răbufnit. Ce se întâmplă în cazul morții Denisei Manelista l-a enervat la culme

Raoul, pe numele său real Rareș Borlea, și-a vărsat of-ul pe internet, enervat de ceea ce se petrece în cazul morții Denisei Manelista.

Denisa Răducu, pe numele ei de scenă Denisa Manelista, a încetat din viață duminică, 23 iulie 2017, la ora 4:00 dimineața, în urma unei boli grave la ficat. Denisa Manelista este condusă pe ultimul drum marți, 25 iulie 2017. Regretata artistă va fi înmormântată la Ștefănești, Vâlcea.

Raoul, cântărețul de muzică ușoară care a format un cuplu pe scenă c Mirabela Dauer, a comentat și el cazul morții Denisei Manelista.

„Nu pot să nu fiu furios, indignat și trist în același timp. Moartea Denisei Răducu a transformat fără voia ei sau a familiei, o tragedie a suferinței , a bolii și a morții intr-un câmp de tragere, un tribunal al nesăbuinței umane, într-o piață a judecătorilor al oamenilor fără suflet intr-o societate bolnavă de un cancer mult mai devastator decât cel cauzator de moarte.

Înainte de orice, înainte de a fi artist, Denisa Răducu a fost un suflet de om răpus prin suferința bolii la 27 ani. Crunt. Dureros. Probabil că văzând zilnic tabloul internautic și modul în care media a decis să îi gestioneze evoluția bolii și a stării ei de-a lungul perioadei, boala a accelerat. E imposibil să îți fie bine când viața ta , suferința ta și in final moartea servesc în prima linie, haotic, flămând, lipsit de bun simț, discreție , aproape inuman și chiar mizerabil, devoratorii de senzațional.

Pe de altă parte , internetul și paginile de socializare unde libera exprimare este permisă oricui și oricum, această copilă a fost pusă la zid pentru genul muzical, etichetată pe alocuri ca o paria a muzicii, asta făcând din moartea ei pentru unii sau alții , mai mult sau mai puțin cunoscători ai vieții sau carierei ei, un lucru total neinteresant și o pierdere nesemnificativă peste care se poate trece ușor. Am văzut cu ochii mei mesaje care înjură sau instigă la discriminare doar pentru că a cântat manele.

Chiar nu are importantă pentru nimeni că Denisa Răducu are părinți, are familie, și că s-a stins in suferință văzând și citind zilnic toate aceste judecați ale unei societăți bolnave, needucate?

Înainte să dați cu piatra in sufletul acestui om, v-ati pus in locul ei? În locul familiei? Ați încercat să ștergeți lacrima mamei de la căpătâiul copilului care in ochii nemernici ai unora sau altora murea zilnic?

Denisa Răducu a fost un copil bun, o artistă la locul ei, pe genul ei și un om care nu a supărat pe nimeni. Nu a avut când.

Lăsați-o să se odihnească în pace! Rareș Borlea”, a scris Raoul pe pagina sa de pe o rețea de socializare.