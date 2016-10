Raymond cântă de la 8 ani, a absolvit Şcoala Populară de Arte din Tg-Jiu la secţia canto şi a luat şi câteva cursuri de chitară. În plus, a apărut în câteva campanii publicitare care i-au crescut cota. Raymond a lansat acum cinci ani primul sau single şi de atunci încearcă să se impună pe piaţa muzicală de la noi. Azi vine cu o piesă compusă în studiourile DeMoga Music, cu care speră să ajungă în cluburi.

“Piesa se numeşte „Îţi fac poftele” şi am ales să o lansez fără videoclip. Piesa se adresează tinerilor, adolescenţilor în special. Bănuiesc că majoritatea celor care ies în cluburi s-au regăsit măcar o dată în ipostaza transpusă în piesă. Melodia este compusă în studiourile DeMoga Music şi toată ideea a plecat de la o discuţie despre ieşirile în club. Pur şi simplu am început să povestesc o întâmplare dintr-o seară de club şi ea a fost transpusă în această piesă. Tocmai de asta am vrut să cant piesă. În primul rând pentru că absolut tot ce cânt face parte din trăirile mele sau ale celor din jurul meu şi în al doilea rând pentru că am simţit nevoia să lansez şi un cântec puţin mai diferit ca şi tematică faţă de ce am cântat până acum.

Îmi doresc ca piesă asta să între sub pielea publicului şi să îi fac să se regăsească în ea. Sper să ies într-o seară în club şi să am bucuria de a o auzi acolo”, spune Raymond despre noul sau single.

“De altfel acum 5 ani am lansat şi primul meu single cu videoclip în colaborare cu Attitude Music. Partea bună din acea perioadă a fost prietenia legată cu Zsolt, care se ocupă acum de managementul meu şi nu ratează ocazia să se comporte că un frate mai mare zilnic.

Zsolt Kapros, managerul lui Raymond, are numai cuvinte de laudă la adresa artistului: “Raymond este un tânăr talentat şi plin de idei. Încă de acum 5 ani am avut încredere în el că va deveni mare, este un drum lung şi necesită foarte multă muncă şi sacrificii la care face faţă cu brio. Deplasările la concerte ne ocupă foarte mult timp dar lucrăm intens în studio la următoarele piese pe care le vom lansa. Continuăm şi pregătirea lui profesională, împreună cu echipa Attitude Music (canto şi dans )”.