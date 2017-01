Urmările războiului dintre Mirabela Dauer și Raoul? Cei doi nu mai au ce căuta, împreună, în Israel. Artistul a plecat cu alți colegi, în timp ce Mirabela cântă în SUA, în această perioadă.

Au lansat împreună șase albume și erau nedespărțiți la toate spectacolele. Oficial, Mirabela Dauer și Raoul au recunoscut că s-au despărțit, pe plan artistic, în urmă cu aproximativ un an și jumătate. De atunci însă, ruptura pare una totală, iar războiul dintre Mirabela Dauer și Raoul are și urmări. Mirabela nu mai are ce căuta pe aceeași scenă unde cântă Raoul, și invers.

O dovadă în acest sens o constutuie și turneul din Israel, pe care artistul îl întreprinde în această perioadă. El a făcut deplasarea împreună cu Marcel Pavel, Fuego, Adrian Enache și Iuliana Marciuc, în timp ce Mirabela a plecat și ea din țară, dar peste Ocean, în America. Acolo unde artista va cânta în mai multe locații, în care biletele s-au epuizat deja.

Ce urmări are războiul dintre Mirabela Dauer și Raoul. Cei doi se evită reciproc!

În urmă cu ceva timp, Mirabela și Raoul bifau împreună aceste turnee și păreau să facă echipă bună. Chiar și după ce s-au despărțit, se părea că totul a fost un simplu foc de paie și că cei doi își vor relua colaborarea. Lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult, ei se evită reciproc și niciunul nu acceptă concerte în locația unde pe afiș se află celălalt! La finalul colaborării, Raoul dezvăluia că Mirabela nu l-a plătit pentru nicio melodie pe care i-a compus-o.