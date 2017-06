Răzvan Simion a ținut-o la ușă pe Lidia Buble. La 3 dimineața

Răzvan Simion a ținut-o la ușă pe Lidia Buble. Detaliile au fost făcute publice la o emisiune de televiziune.

Prezentatorul de televiziune Răzvan Simion are o relație, de câțiva ani, cu cântăreața Lidia Buble, cea care pe 9 iunie împlinește 24 de ani.

Artista a fost invitată la o emisiune de televiziune, unde moderatorul i-a spus că a primit un mesaj de la iubitul ei, prin care acesta îi transmitea că nu are chei să intre în casă.

În acel moment, Lidia Buble a dat din casă, afirmând că și Răzvan Simion a lăsat-o la ușă la un moment dat, la 3 dimineața.

Răzvan Simion a ținut-o la ușă pe Lidia Buble. „Am rămas pe stradă”

„Pentru Lidia Buble, avem un „La mulţi ani!” în avans, spus astăzi şi, pentru că piesa ta se numeşte «Secrete» şi pentru că nu trebuie să avem secrete… „Spune-i că nu am chei de la casă. Stau ca ursarii pe drumuri”. Mi-a dat mesaj bărbată-tu’, că nu are chei de la casă şi că stă ca ursarii pe drum”, i-a spus prezentatorul de televiziune Lidiei Buble.

Cântăreața a ripostat imediat:

„Nu cred! Dar ia trimite-i înapoi: „Da’ ia, acum o săptămână, că nu am avut cu ce să intru în casă şi am dormit la…”. Ia ziceţi fetelor, cum am rămas eu pe stradă pe la, cât era, 3 dimineaţa? Lasă că acum o săptămână am stat şi eu pe stradă. Să vezi cum e…”.