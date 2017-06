Reacția fostei soții a lui Cristian Boureanu după scandalul în trafic. Irina Bourețnu a făcut primele declarații după incidentul fostului soț.

Fostul politician Cristian Boureanu s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, după ce, joi noaptea, 8 iunie 2017, a agresat un polițist care a oprit în trafic autoturismul în care se afla. El a mai fost implicat în scandaluri, anul trecut fiind surprins în timp ce-și agresa fiica, Ioana, pe stradă.

Irina Boureanu, fosta parteneră de viață a acestuia, a vorbit despre episoadele violente ale fostului ei soț și despre modul în care reacționează acesta când consumă alcool.

„Violența lui e dată de violența lui și atât… Pe toate și le-a făcut singur. Eu asta am încercat să spun. Eu ce am spus, am spus cu niște acte dovedite… Acum doar se confirmă doar. După cum se vede, justificările acelea ale lui față de ce a fost în septembrie nu prea mai stau în picioare.

Am spus și atunci, voiolența lui nu a fost justificată de faptul că era îngrijorat pentru copil sau că copiulul ar fi schimbat niște lucruri. Nu cred că mai are o șansă să o ia de la mine, dar nu despre asta e vorba Este vorba că nu avem liniște în continuare și nu putem să facem ce avem de făcut. Nu putem să reparăm ce avem de reparat. Ioana nu poate să meargă la psiholog pentru că el nu este de acord. Mi-a spus niște lucruri prea urâte ca să le reproduc”, a declarat Irina Boureanu la Antena 3.