Victoria lui Emmanuel Macron la alegerile prezidențiale din Franța a bucurat numeroase vedete internaționale. Mai mulți actori și cântăreți au postat pe rețelele de socializare mesaje de felicitări și bucurie, scrie NME.

Muzicieni, vedete de film si personaje celebre au reacționat la vestea că candidatul centrist, Emmanuel Macron, a câștigat președinția franceză. Vedetele au postat mesaje pe rețelele de socializare exprimându-și încântarea că Macron a devenit președintele ales al Franței.

Actorul Irvine Welsh, din Trainspotting, felicită clasa muncitoare franceză pentru că „protestează împotriva neoliberalismului fără a îmbrățișa fascismul“.

French working-class people seem to have protested against neoliberalism without embracing fascism. Good on them. #FrenchElection

— Irvine Welsh (@IrvineWelsh) May 7, 2017