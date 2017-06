Replica lui Cornel Galeș la acuzațiile grave pe care i le-a adus familia Ilenei Ciuculete. Ce spune despre alcool și boală

Replica lui Cornel Galeș la acuzațiile grave pe care i le-a adus familia Ilenei Ciuculete. Acesta a dat detalii despre boala artistei, dar și despre faptul că i-ar fi dat să bea, deși știa că e în suferință.

Cornel Galeș a fost acuzat de fratele Ilenei Ciuculete că ar fi știut de boala acesteia cu mult înainte ca ea să moară. Ba mai mult decât atât, fostul soț al cântăreței de muzică populară a mai fost acuzat și că i-ar fi dat acesteia să bea alcool, în ciuda suferinței pe care o avea.

Invitat la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1, Cornel Galeș a ținut să explice cum a stat de fapt situația din punctul lui de vedere.

Replica lui Cornel Galeș la acuzațiile grave pe care i le-a adus familia Ilenei Ciuculete. „Un prieten ne-a vândut pastile de slăbit”

„Noi nu am ştiut de boală şi normal că nu am ştiut să nu îi spun să nu bea. La un moment dat un prieten ne-a vândut nişte pastile de slăbit. Avea gâtul uscat. Am găsit un medic care i-a spus direct dacă ia ceva pentru slăbit. I-a zis imediat să nu le mai ia. Deshidratarea vine din musculatură, iar coarda vocală e cel mai mic muşchi din organism”, a declarat Cornel Galeș, care este în scandal pe avere cu familia regretatei sale partenere de viață.

El a explicat și ce s-a petrecut cu o zi înainte la Ileana Ciuculete să afle de boală.

„Am văzut că se simţea acolo o formaţiune în formă de castravete aşa. A zis că nse simte bine, că nu are nimic. Eu nu puteam să trec peste cuvântul ei. Am mai stat puţin, începusem postul. Mi-a zis să fac nişte cartofi prăjiţi cu brânză. Era săptămâna brânzei. Am băut şi un pahar de vin. A doua zi s-a retras, nu mai avea nimic. A treia zi iar a apărut şi a început. Medicul a spus să o internăm atunci. Ea nu a vrut pentru că trebuia să meargă la coafor. În sâmbăta aia am mers la coafor, s-a vopsit, şi-a făcut unghiile”, a afirmat Cornel Galeș.