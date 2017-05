Rețeta cu care Fuego vrea să dea jos kilogramele în plus. „O să arăt ca Brad Pitt”

Fuego este unul din cei mai îndrăgiți artiști din România. În afară spetacolelor, printre pasiunile acestuia se numără pictura, însă puțini știu că este și un foarte bun…bucătar.

Fuego este un artist foarte îndrăgit și foarte deschis. Este pasionat de pictură și chiar a avut recent o exploziție, însă cântărețul mai are o pasiune: gătitul. Recunoaște că are câteva kilograme în plus, însă are și soluția pentru a scăpa de ele: o rețetă proprie de salată cu care se laudă că, în două luni, va ajunge ca…Brad Pitt.

„Eu sunt puţin mai plinuţ, am cu 20 de kilograme în plus. Mănânc ciocolată cu alune, tot felul de lucruri care sunt calorice", a spus Fuego, pentru emisiunea La Măruță de la Pro TV.

Îndrăgitul artist a împărtășit tuturor rețeta salatei cu care vrea să-și subțieze silueta.