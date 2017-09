Rita Mureșan, după furtună. Casa părintească de la Breaza, afectată de grindină

Creatoarea de modă Rita Mureșan a vorbit despre furtuna de la București, despre care s-a tot vorbit. Chiar dacă în Capitală nu a fost furtună puternică, a fost la Breaza, acolo unde locuiește tatăl vedetei.

Asemenea multor bucureșteni, și Rita Mureșan și-a luat măsuri de precauție după anunțul de miercuri despre furtuna care avea să se producă în Capitală.

Despre acest lucru a vorbit creatoarea de modă, care a afirmat că furtuna de la Breaza a afectat casa părintească, în care locuiește tatăl său.

„Aseară am avut iar dovada că sunt iubită! De Dumnezeu! Pe strada mea a fost soare până târziu, vântul a adiat ușor printre copaci, apoi s-a lăsat seara și a început să miroasă a ploaie. Cerul s-a luminat puțin, noi ne-am închis toate geamurile, am tras obloanele și am așteptat. Am adormit între timp pentru că furtuna nu a mai trecut pe la noi și pentru asta suntem recunoscători!

Poate pentru că deja trecuse pe la Breaza și grindina, “mare cât un ou de rata” cum a spus tata, a spart în mai multe locuri acoperișul de pe terasa casei părintești…

Acum mă duc să îmi recuperez mașina, pentru că am pus-o într-o parcare subterană. Am protejat-o pe “micuță” de vreun copac sau vreo țiglă care ar fi putut să cadă peste ea. Adevărul e că nu prea am copaci pe stradă, dar mai bine să prevenim… Nu sunt ironică atunci când spun că sunt recunoscătoare și nici când spun că mi-am luat măsuri!

TOTUL E BINE CÂND SE TERMINĂ CU BINE! Mai puțina exagerare și mai puține sms-uri dramatice care să sperie lumea pe viitor! Iar bucureștenii azi ar putea să spună măcar o dată în gând: “Multumim cu recunoștință, Mamă Natură! Mulțumim cu recunoștință, Doamne!” Și să sperăm că aceasta nu a fost liniștea dinaintea adevăratei furtuni… Să aveți o zi cu soare în suflete! ???”, a explicat Rita Mureșan, care a re două fete și care și-ar mai dori un copil la 44 de ani.