Ca și oamenii obișnuiți, nici vedetele nu fac notă discordantă la cumpăna între ani și apelează la tot felul de ritualuri pentru a se asigura că în 2017 le va merge bine pe plan amoros și financiar. Mai mult, speră să li se împlinească dorințele secrete.

În timp ce unele dive cred în tot felul de superstiții și le pun în aplicare în noaptea de Revelion, indiferent de locul în care se află, altele au ajuns să le execute din obișnuință, iar altele, puține la număr ce-i drept, s-au lecuit de astfel de ritualuri.

Adela Popescu s-a arătat încântată de o practică inedită, care ajută la realizarea dorințelor. Prin urmare, prezentatoarea emisiunii “Vorbește lumea” de la Pro TV o va testa în premieră la acest final de an.

Adina de la Heaven a ajuns să execute mecanic anumite tradiții, deși nu este convinsă sută la sută de puterea lor. Cu toate acestea, are grijă să “se înarmeze” ca la carte în noaptea dintre ani, când este antamată la concerte și câștigă bani frumoși.

“În fiecare an spun că nu vreau să mai am superstiții, pentru că practic lucrurile astea parcă te țin oarecum pe loc. Dar, da, am să am ață roșie la mână. Se spune că trebuie să te ferească de tot ce e rău, de vrăji, mă rog, chestii băbești. Îmi pun în fiecare noapte de Revelion bani în pantofi, se spune la noi, la artiști, că trebuie să stai pe bani ca să îți meargă tot anul bine, să faci mulți bani și trebuie să fii obligatoriu pe scenă, deci nu concep Revelionul în altă parte decât pe scenă”, ne-a povestit Adina de la Heaven.