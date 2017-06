Rodica Popescu Bitănescu dă detalii despre mariajul său. Ce a impresionat-o la soțul său

Rodica Popescu Bitănescu dă detalii despre mariajul său. Actrița a făcut dezvăluiri la o emisiune de televiziune.

Rodica Popescu Bitănescu, care a mărturisit la un moment dat că are fixații, este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România. Are un mariaj extrem de solid cu Mircea Bitănescu.

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, vedeta a oferit câteva detalii din mariajul cu Mircea Bitănescu.

Rodica Popescu Bitănescu dă detalii despre mariajul său. A impresionat-o cu mersul lui

Rodica Popescu Bitănescu a mărturisit că partenerul ei de viață a impresionat-o cu mersul său.

„Dacă mă lasă şi ăsta… I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă… Trecutul i l-am spus eu… Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea…

Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri – şi ce m-a impresionat la el e mersul. Trei bărbaţi am cunoscut în viaţa mea care au mersul frumos: Gheorghe Cozorici – un actor deosebit, era băiat de şofer, adică nu a avut de la cine să înveţe. Încă un actor care merge fantastic de frumos e Florin Piersic. Şi un alt bărbat pentru care am căzut în cap, care are mersul frumos e Mircea”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.