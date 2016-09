Romanian Fashion Philosophy, cel mai mare festival de modă al sfârșitului de an, aduce la București designeri din toată Europa

Un nou eveniment de anvergură dedicat designerilor și iubitorilor de stil vestimentar s-a născut pentru a revigora peisajul modei autohton, este vorba de Romanian Fashion Philosophy.

Între 12-14 octombrie, în istoricul Palat Bragadiru din inima orașului, peste 25 de designeri și branduri renumite din industria modei din țări precum Italia, Germania, Rusia ori Grecia își vor prezenta cele mai noi colecții, de asemenea, cei mai mai talentați dintre absolvenții facultăților de design vestimentar vor avea posibilitatea să se afirme.

“Am ales să ne concentram pe unii dintre designerii cei mai apreciați în domeniu (atât romani cât și străini, care să aibă în palmares cel puțin o prezentare la un festival de mare anvergură – Paris, Milano, New York, Berlin etc.), precum și pe tinerii talentați ai facultăților de modă (UAD, UNArte, Institutul de Modă) pe care am dori să îi promovam cât mai bine posibil. Este un eveniment ce se prezintă publicului român într-un format complet diferit față de cele organizate până acum în industria de modă din România, un format preluat de la Berlin Fashion Festival, cu care suntem și în colaborare” , susțin organizatorii Romanian Fashion Philosophy A|W 2016.

Gazdă a evenimentului va fi supermodelul Cristina Maria Sărăcuț (FOTO), care a defilat pentru designeri de top din toată lumea și a apărut în cele mai cunoscute reviste de modă