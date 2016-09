Romanița Iovan, dezlănțuită la brațul iubitului! Nici nu zici că are 51 de ani

Creatoarea de modă Romanița Iovan le face invidioase pe tinerele de 20 de ani, așa plină de viață este. În plus, arată impecabil, nici nu zici că are 51 de ani.

Romanița Iovan a participat recent la o nuntă, alături de iubitul său, Iulian Gogan. Creatoarea de modă s-a dezlănțuit la petrecere, acolo unde a rupt ringul de dans, alături de partenerul ei.

Plină de viață, cu un zâmbet larg pe chip, Romanița Iovan a strălucit. A fost într-o formă fizică de zile mari, nici nu pare că are 51 de ani.

În plus, creatoarea de modă are un look fără reproș. Silueta sa este impecabilă, iar ținuta aleasă, o fustă lungă și vaporoasă, negru cu alb, și o bluză neagră, i-a venit perfect.

Iubitul ei, Iulian Gogan a strălucit și el alături de Romanița, gesturile lor scoâînd la iveală chimia dintre ei.

INFO

Romanița Iovan este un fost model și creatoare de modă de la noi. A fost căsătorită cu regretatul pilot Adrian Iovan, cel care și-a pierdut viața în tragedia aviatică din Munții Apuseni. Din mariajul lor a rezultat un băiețel, pe nume Albert.