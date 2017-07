Roxana Ciuhulescu, declarații uluitoare despre divorț. „S-au întâmplat multe”

Roxana Ciuhulescu a făcut declarații uluitoare despre divorț. Vedeta a explicat ce a dus la ruptura de cel care i-a fost partener de viață timp de 10 ani.

Roxana Ciuhulescu, vedeta cu cele mai lungi picioare din România, a decis să pună capăt mariajului după 10 ani, în urmă cu câteva săptămâni.

Roxana Ciuhulescu era măritată cu Mihai Ivănescu, cu care, de altfel, a mai fost la un pas de separare. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Ana Cleopatra.

Vedeta a fost invitată la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D, unde a vorbit despre separarea de partenerul său de viață.

„Cele mai frumoase lucruri s-au întâmplat în primele luni, apoi a venit pe lume copilul. La el la serviciu s-au schimbat niște lucruri, a primit o funcție mult mai mare, pe care, din punctul meu de vedere, nu a știut să o gestioneze din punct de vedere al familiei. Au fost niște repercusiuni nu doar atunci, ci și în continuare. Am tot respectul pentru el, este un manager foarte bun. La serviciu este cel mai bun, cred. Nu s-a însurat cu job-ul, mai avea și familia. Recunosc, și eu am jumătate din vina! Întotdeauna e așa. Vina este a amândurora, îmi asum și eu. Nu a vrut să plec în Afghanistan, eu am fost încăpățânată și a două zi m-am urcat în avion, nu voia să sar din elicopter, una-altă. Am făcut mereu tot ce m-a tăiat capul. Recunosc, am greșit!

Există viață și după divorț. Sunt două săptămâni de când eu și fetiță mea ne-am mutat. Mulți spun că la început e mai greu, abia mai târziu vine greul. Durerea cea mai mare de anul asta nu a fost divorțul, ci pierderea bunicii mele. A fost cu atât mai greu cu cât nu mi-am avut alături soțul. Și atunci când ai nevoie de o îmbrățișare, de un cuvânt bun și nu le ai, atunci te simți cel mai singur pe lumea asta! Nu asta e motivul pentru care am divorțat. Nu o să recunosc niciodată exact de ce. S-au întâmplat multe. Am încercat și am luptat cât am putut, dar trebuie să lupte amândoi, nu doar unul. Nu e vorba de o a treia persoană. Sunt altele motivele, dar nu sunt pregătită să le spun”, a declarat vedeta.

Roxana Ciuhulescu, declarații uluitoare despre divorț. „Singura soluție era să închiriez o locuință”

„A fost foarte grea ruptura, a fost greu când am plecat de acasă. Am cărat singură toate lucrurile, toate bagajele. Aveam prieteni, aveam ajutoare, nu am putut să îi aduc să mă ajute. Nu mă întreba de ce. Am cărat singură bagajele, timp de 10 zile. Mă dureau palmele, nu mai puteam să strâng degetele. Dar nu a fost cel mai dificil lucru din viață mea. Dar sunt suficient de puternică. Nu am fugit de acasă!

În primele trei zile mi-a fost foarte greu! M-am trezit cu o mare de bagaje, nu știam de unde să le iau, unde să le pun.

Mai durează până se face partajul. Singura soluție și rapidă era să închiriez o locuință.

Am fost foarte sinceră cu fetiță. Știa. Știa cu trei săptămâni înainte să ne mutăm. Am întrebat-o ce părere are, cum se simte, ce și-ar dori. Ea și-a împachetat singură jucăriile! Am pregătit-o pas cu pas, am stat de vorbă cu ea foarte mult. Noi suntem foarte bune prietene, suntem foarte apropiate, e mult mai apropiată de mine decât de tatăl ei. S-a atașat așa cum e normal de persoană care i-a acordat mai multă atenție!

Eram străini în doi! Nu a fost o decizie bruscă! Nu am avut atât de mult curaj cum aveam când mă aruncăm din avion. S-a întâmplat ceva ce m-a determinat să pun punct! Nu îl mai iubesc, dar mi-a rămas respectul pentru el. O să încerc să nu vorbesc despre motivele reale, mai ales dacă nu mă calcă pe coadă”, a încheiat Roxana Ciuhulescu.