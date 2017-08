Roxana Ciuhulescu e mamă singură și s-a lovit de toate greutățile ce vin la pachet cu acest statut. Ana, fiica ei, nu a împlinit încă 10 ani și are nevoie de prezența constantă a unui adult. “A fost greu în vacanță, pentru că în afară de mama, nu am avut alt ajutor”, ne-a mărturisit Roxana, aflată acum în căutarea unei bone. Speră să găsească femeia potrivită până pe 11 septembrie, când începe noul an şcolar 2016-2017. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar).



Libertatea: Iată-te și mamă singură…

Roxana Ciuhulescu: Să știi că nu mă sperie treaba asta, că sunt mamă singură, nu sunt prima, nici ultima din lume. Consider că e mai bine așa, pentru că a fost o relație destul de distantă și decât o singurătate în doi, mai bine sunt singură. Asta nu înseamnă că pe viitor nu mă gândesc să-mi fac o relație sau chiar să mă căsătoresc.

Totul e pe umerii tăi acum. Crezi că-ți va fi greu când va începe școala? Va fi nevoie să-ți schimbi programul pentru a o duce pe Ana la școală, pentru a face lecții cu ea?

Deocamdată încă este vacanță, recunosc că a fost greu în vacanță, pentru că în afară de mama nu am avut alt ajutor. M-am străduit să găsesc o bonă, însă e mult mai greu decât credeam. Am avut norocul că am trimis-o în tabere, că a fost vreo 3 săptămâni la summer school, am dat-o la sport, face volei, face înot. Acum e în vacanță cu baletul, dar în septembrie o să înceapă și școala de balet. A avut tot felul de activități, a trebuit s-o țin ocupată, așa că, zic eu, perioada vacanței a fost mai grea decât cea de școală.

Când programul te va împiedică să fii lângă Ana, cine te va ajuta? Fostul soț?

Trebuie să spun că Ana este la o școală privată, unde are și afterschool, deci ea, practic, acolo își face temele, la ora 17.00 termină. Când eram măritată, o duceam când eu, când Mihai, de acum, probabil o voi duce mai mult eu sau numai eu. Există varianta să meargă cu autobuzul școlii, așadar, nu cred că va fi o problemă cu drumul până la și de la școală. Oricum, sper ca până pe 11 septembrie să găsesc o bonă, am cunoscut deja o femeie care s-ar putea să fie ceea ce caut eu. Despre Mihai nu știu ce să spun, s-ar putea să vrea să rămână și la el uneori, dar încă nu știu… Deocamdată, nu s-au mai văzut de când am divorțat.

O am pe mama ca ajutor, cum spuneam, ea vine și stă cu Ana de câte ori am nevoie, stă cam două-trei zile pe săptămâna cu noi, ea ne și gătește, că eu sunt praf în bucătărie, am două mâini stângi. (râde) Și mă mai ajută și cu întreținerea casei. În cazuri de forță majoră, o iau cu mine pe Ana, dar în rest, slavă Domnului, o am pe mama.

Sunteți în focuri cu pregătirile de școală? Cumpărături de rechizite, ultimele lecții?

Da, deja am făcut cumpărături, am luat rechizite, încă n-am terminat lecțiile de vacanță, dar sperăm să le terminăm, iar acum suntem deja pe linie dreapta, mai e puțin. Nu știu dacă e vreun copil care să se bucure că începe școala… Eu nu mă bucurăm!

De obicei, mergi cu ea în prima zi sau e deja independentă și vrea să fie singură cu colegii?

Anul viitor, în februarie, abia o să împlinească 10 ani, încă e de fusta mea, e mititică, nu cred că și-ar dori să meargă singură la școală. Abia intrăm în clasa a treia.

Roxana Ciuhulescu e mamă singură: s-a mutat la doi pași de fostul soț, ca să n-o rupă pe fiica ei de tată, de școală și de prieteni

A trebuit să-i schimbi școala, dupa ce v-ați mutat?

Nu, nu a fost nevoie. E adevărat că unde stăteam înainte eram foarte aproape de școală, iar acum stăm un pic mai departe, dar locuim în același cartier. Am vrut să rămânem acolo pentru ca Ana să fie în primul rând aproape de tatăl ei, apoi, pentru a fi aproape de școală și de prietenii ei. Are aici foarte mulți prieteni de la școală și de la grădiniță și e un loc în care ei îi place foarte mult.

Îi place noua casă?

A fost foarte fericită când ne-am mutat, am fost împreună și am văzut casa înainte de a ne despărți, i-a plăcut foarte mult! Eram convinsă că o să-i placă, fiindcă e un cartier frumos, foarte liniștit și are toți prietenii aici.

Ce materii îi plac cel mai mult? Si ce sporturi? Sigur i-ai transmis din pasiunile tale…

Ce materii îi plac? În primul rând, îi place învățătoarea și de la ea învață orice, o stimulează foarte mult. Cât despre sporturi… Face de la nici 3 ani balet, am dus-o pentru că mergea greșit, călca greșit cu piciorușele și am dus-o ca să-i îndrepte mersul și am descoperit că-i place foarte mult. De atunci a rămas la balet. Vara asta a început să practice voleiul și e îndrăgostită și de sportul ăsta. Face de mică și înot. Este înnebunită după mașini, desigur, oare cu cine o semăna? A mers cu mine la curse, o duc destul de des, o plimb cu mașina des, am fost împreună la Campionatul Național de Off Road. Deja știe ce e ăla Off Road, e înnebunită după sporturile cu motor. Vreau s-o dau la karting, chiar am vrut s-o trimit într-o tabără de karting vara asta, dar m-am hotărât prea târziu și se închisese lista de înscrieri.

Cum vă e acum, singurele într-o nouă casă?

Suntem bine amândouă, suntem fericite, suntem liniștite, fără a exagera cu nimic. Mă surprinde că nu îi este dor de tatăl ei, că nici nu vrea să vorbească despre el. Eu nu vreau s-o forțez să facă nimic, dacă ea nu simte sau nu vrea să facă, n-o forțez. Acum ne pregătim de școală. E cam supărată că mai e puțin și se termină vacanță mare.