Sânziana Buruiană i-a rupt turta fetiței. Ce a ales Izabela de pe tavă

Sânziana Buruiană i-a rupt turta fetiței ei, micuța Izabela. Blonda a dat amănunte despre evenimentul care a avut recent.

Sânziana Buruiană s-a așezat la casa ei. este căsătorită cu Nicolae Zuluf, împreună cu care are o fetiță adorabilă, Izabela.

Cei doi i-au rupt turta fetiței recent. Evenimentul, care a avut loc recent, a fost unul restrâns, la care au participat doar nașii și câteva rude ale celor doi.

Sânziana Buruiană i-a rupt tura fetiței: a ales Biblia de pe tăviță

Într-un interviu pe care l-au acordat pentru o emisiune de la Kanal D, Sânziana Buruiană și Nicolae Zuluf au povestit despre evenimentul recent din viața lor și au dezvăluit ce obiecte a ales micuța Izabela de pe tăviță, conform obiceiului la tăierea turtei.

„A ales cheia de la mașină și Biblia prima oară. A fost un an frumos, un an fericit, mai ales ca s-a născut copilul. Suntem bucuroși și îi mulțumim lui Dumnezeu că e sănătoasă și nu am avut deloc probleme cu ea. Ne iubește Dumnezeu.

Ne ducem și la biserică, în fiecare săptămână mergem cu toată familia. Acum urmează al doilea copil, ne rugăm la Dumnezeu. Nu vrem să o lăsăm singură”, a spus Nicolae Zuluf.

„În rest, a ales oglinda, o perie de la mașină. Va fi elegantă și cocheta ca mami. Așteptăm să mai crească puțin, să învețe să meargă, sa vorbească, atunci va fi mai ușor și pentru noi…

De sărbători am petrecut în familie, au venit și nașii nostri. Am fost plecați și puțin la munte, vom mai merge și acum. Mai ales că ea e nascută iarna, deci e un fel de Crăiasa Zăpezii”, a adăugat Sânziana Buruiană.