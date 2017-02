Schimbări la „Românii au talent”. Ce se întâmplă cu Smiley și Pavel Bartoș în noul sezon

Schimbări la „Românii au talent”. Smiley și Pavel Bartoș vor apasa butonul auriu în premieră, adică vor putea și ei trimite un concurent direct în semifinală, la fel ca jurații.

Sezonul șapte al show-ului de divertisment „Românii au talent”, revine din 17 februarie cu un sezon epic, plin de emoție, distracție, neprevăzut, suspans, tensiune, povești interesante și talent.

Competiția vine cu noutăți, iar una dintre acestea este reprezentată de faptul că gazdele emisiunii, Smiley și Pavel Bartoș, care sunt foarte buni prieteni, vor avea la dispoziție butonul auriu încă din etapa preselecțiilor. Astfel, pentru prima dată de la lansarea show-ului, cei doi prezentatori își vor putea trimite concurentul preferat direct în semifinală, la fel ca jurații.

Schimbări la „Românii au talent”: „E o responsabilitate foarte mare”

„Anul trecut, eu și Pavel am avut mână bună cu Laura Bretan. A avut unul dintre cele mai emoționante și mai frumoase momente din show. Mă bucur mult că, începând cu acest sezon, vom avea șansa să folosim golden buzz-ul să ducem în semifinală un alt număr foarte tare. E o responsabilitate foarte mare pentru noi, dar în același timp, eu și Pavel suntem cel mai aproape de concurenți și avem un feeling bun în alegerile pe care le facem”, a spus Smiley.

Pavel Bartoș a completat: ”Avem o libertate mai mare sezonul ăsta. În primul rând, pentru că oferta este mai mare și ne dă și un anumit tip de relaxare și libertate să alegem ceva după chipul și asemănarea noastră. Acest lucru nu ne face decât să ne bucurăm. Dacă ar fi după noi, ar trebui sa avem mii de butoane aurii, pentru că ținem cu toată lumea. Dar un lucru e clar: golden buzz-ul nostru e special, mai exotic, are ceva în plus față de cele ale juraților. Cred că e cel mai neașteptat golden buzz de până acum, iar în curând veți vedea despre ce vorbesc”.