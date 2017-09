La 10 ani distanță de la câștigarea titlului de Miss Fotomodel România, dar și după o sarcină, Geanina Ilieș continuă să aibă aceleași măsuri perfecte. Secretul siluetei Geaninei Ilieș nu constă într-o dietă strictă, ci într-o alimentație sănătoasă și relativ echilibrată.

Geanina Ilieș nu numai că este extrem de slabă, dar susține că nu a avut niciodată probleme cu greutatea și că nu a ținut niciodată diete. Cu toate acestea, oricine o întâlnește o întreabă, în primul rând, dacă mănâncă vreodată.

„De când mă știu și mai ales de când mai apar pe micul ecran sau prin ziare, toată lumea mă întreabă ce mănânc. Nu mă mai întrebați. Pe mine să mă întrebați ce gătesc. Hai să vă zic. Acum câteva zile am făcut conopidă la cuptor cu patru feluri de brânzici. Am înăbușit conopida, am băgat-o la cuptor cu brânza amestecată și, atenție, am pus deasupra un ou bătut foarte bine, sare și piper după gust”, ne-a dezvăluit Geanina una dintre mesele sale.

Fosta Miss Fotomodel România a recunoscut că după masă are grijă să mănânce și multă ciocolată. „La desert nu am mai gătit, ci am deschis o ciocolată. E singurul lucru pe care-l fac, mănânc multă ciocolată, nu una întreagă, dar acolo, jumătate”.

Secretul siluetei Geaninei Ilieș constă și în tratamentele cosmetice

Conștientă, totuși, că a trecut de pragul vârstei de 30 de ani și că nu va mai putea miza doar pe genă, Ilieș acordă o mai mare importanță tratamentelor de înfrumusețare. „Nu am mai făcut sport de un an și ceva și asta nu pentru că mă laud, ci pentru că nu am mai putut să fac. O să revin, dar, pe lângă asta, norocul meu a fost că am testat toate aparatele de remodelare corporală pe care le-am adus în România”, ne-a mai spus Geanina.

VIDEO: Robert Hanciarec