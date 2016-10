Au scăpat din iadul de la Colectiv mutilați fizic și psihic, și-au pierdut chitaristul acolo și, după luni de spitalizare, și-au găsit puterea să fie din nou pe scenă, pentru prima dată de la tragedie. Up To Eleven cântă pe 30 octombrie, la Arenele Romane, în scop caritabil, pentru supraviețuitorii cruntei drame din muzica românească.

În fatidica seară de la Colectiv, cei de la Up To Eleven se aflau la concertul celor de la Goodbye to Gravity pentru a-i susține la lansarea noului lor album. Acolo s-a stins chitaristul Laurențiu Vârlan ( FOTO- al doilea din stânga), Liviu Popescu a ajuns într-un spital din Austria și Bogdan Moleșag a fost internat luni bune la o clinică în Belgia.

Alături le vor fi trupele Holograf, Vama lui Tudor Chirilă, Antract, Nicu Covaci -mari artiști care au înțeles însemnătatea evenimentului- și 9.7 Ritcher, ultimii de asemenea supraviețuitori ai catastrofei. Intitulat ”Nouă ne pasă”, fondurile rezultate din vânzarea biletelor la seara concertistică vor fi redirecționați prin Crucea Roșie victimelor care încă au nevoie de tratament.

”Victimele tragicului eveniment petrecut în clubul bucureştean ”Colectiv” au în continuare nevoie de ajutor. Continuăm să acordăm tot sprijinul necesar celor care au nevoie de recuperare. Salutăm inițiativa organizatorului concertului caritabil ”#Colectiv – Nouă ne pasă!” și vă asigurăm că suma colectată cu această ocazie va fi folosită, la fel ca și celelalte fonduri, pentru rezolvarea problemelor de sănătate cu care continuă să se confrunte cei afectați”, a precizat Silviu Lefter, director general Crucea Roşie Română.

Pe 30 octombrie, în incendiul la Colectiv, în urma căruia au rămas sute de întrebări încă fără răspuns prin neputința autorităților, au murit 64 de tineri și 160 încă se chinuie cu probleme fizice și psihice greu de depășit.

Accesul la concertul ”#Colectiv – Nouă ne pasă!” se face pe baza de donație (60 ori 100 ron, în funcție de posibilitățile fiecăruia).

