Show de zile mari marca Fuego la Teatrul Național din București / FOTO

Fuego a impresionat pe toată lumea luni seară, când a ținut un maraton de cinci ore de concert, pe scena Teatrului Național din București. Practic, acesta a fost spectacolul de gală al unui turneu dificil și lung, de 21 de orașe, în care artistul a adus un omagiu muzicii românești cu melodie, genului pe care el îl promovează cu succes.

Sala teatrului s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru fanii artistului, care l-au putut urmări în două reprezentații, și de la 17.30 și de la 20.00! Spectacolul a fost de excepție, artistul reușind ceea ce și-a propus – să stârnească în rândul publicului său un val de emoții, de la lacrimi la uimire, de la surprindere la bucurie, dans, fericire, nostalgie și culoare.

Se pare că Fuego nu se dezice și merge din ce în ce mai sus, fiind în topul artiștilor care aduc lume la sala de spectacol. Pradoxul e cu atât mai mare cu cât el nu este un artist de mainstream, neavând piese în heavy-rotation. Chiar și așa, publicul îi știe toate cântecele, peste 600 în repertoriul său, chiar și pe cele mai noi, pentru că Paul Surugiu este unul dintre puținii care mai scoate șlagăre, piese pe care le reții de la prima ascultare.

Spectacolul a fost surprinzător, cu o mulțime de capitole speciale și invitați de marcă. Aceștia au fost Stela Enache, care a interpretat cu Paul un colaj cu cele mai frumoase refrene ale sale, scrise de mare Florin Bogardo ( Ani de liceu, Vorbe banale, Să nu uităm să iubim trandafirii, N-ai să mă poți uita, Tu ești primăvara mea ), Adriana Trandafir, care a făcut toată sala să plângă cu interpretarea unor versuri scrise de Grigore Vieru, în tandem cu Fuego, care a cântat piese tot pe versurile poetului basarabean.

La finalul momentului, sala a fost în picioare, iar Fuego și Adriana plângeau în hohote. Lidia Buble a fost o apariție interesantă, ea cântând, neașteptat, „Casa părintească” alături de Paul. Vizibili emoționați, cei doi au făcut un duet de zile mari. Jolt Kerestely a fost și el pe scenă alături de Paul, interpretând la pian câteva premiere de colecție!

Iată ce a mărturisit Fuego în exclusivitate pentru LIBERTATEA:

„A fost o încununare a muncii mele de până acum! Am simți un public cald căruia i-am oferit de toate! Asta am vrut cu acest spectacol, dincolo de un semnal de alarmă, dincolo de bucuria de a fi pe scenă. Am vrut să le arăt oamenilor că în două ore, un singur om le poate produce emoții dintre cele mai contrastante – au râs, au aplaudat, au cântat, au plâns, au fost nostalgici, intrigați, nervoși, dezamăgiți, revoltați, uimiți și în final cuceriți sper eu, de un mesaj și de muzica care-i va însoți către casă! Am fost emoționat și m-am bucurat să am lângă mine, pe scenă, prieteni dragi, pe care-i iubesc și îi respect pentru munca și dăruirea lor”.