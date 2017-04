Silvana Rîciu a primit o rochie de-a Ilenei Ciuculete. Cum arată îmbrăcată cu ea | FOTO

Silvana Rîciu a primit o rochie de-a Ilenei Ciuculete. Artista a fost una dintre cele care au primit ținute ale regretatei artiste, la parastasul de 40 de zile al acesteia.

Interpreta de muzică populară Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie. Joi, 27 aprilie, soțul artistei, Cornel Galeș, a organizat parastasul de 40 de zile al acesteia.

Îmbrăcat în negru şi vizibil distrus de durere, Cornel Galeș a ajuns la Biserica Costească din Chitila, pentru a stabili ultimele detalii. Alături de acesta au fost cei doi băieți ai artistei, dar și mama acesteia, care grav bolnavă, abia s-a putut ține pe picioare.

Cornel Gales a avut portbagajul masinii sale plin cu hainele Ilenei Ciuculete pe care le-a împărțit femeilor venite la parastas. Sute de persoane s-au înghesuit la parastasul de 40 de zile al Ilenei Ciuculete.

Silvana Rîciu a primit o rochie de-a Ilenei Ciuculete. „M-am simțit astfel mai aproape de Ileana”

Nici bine nu a ajuns acasă de la parastas că Silvana Rîciu a și îmbrăcat rochița pe care a primit-o la parastasul de 40 de zile al Ilenei Ciuculete.

„Astăzi am primit un dar de suflet, o rochiță a Ilenei Ciuculete, un dar pe care îl voi păstra cu sfințenie toată viața mea.

Îi mulțumesc lui Cornel Galeș, soțul artistei că s-a gândit și la mine! Abia am ajuns acasă și am și îmbrăcat rochița. M-am simțit astfel mai aproape de Ileana. Acum după pomana de 40 de zile sufletul ei s-a ridicat la cer și sunt convinsă că de acolo de sus ne privește cu drag pe toți cei care am prețuit-o…”, a spus Silvana Rîciu.