Viața personală a lui Smiley a fost mereu învăluită în mister, iar după despărțirea de Laura Cosoi nu și-a mai asumat nicio relație. Cu toate acestea juratul de la Vocea României se declară familist, își dorește atât o relație stabilă, cât și mulți copii.

În momentul în care a îngenunchiat în fața unei concurente de la „Vocea României” pentru a o convinge să vină în echipa lui, Smiley a lăsat impresia că nu este deloc străin de această poziție, că a exersat-o acasă și că are putere de convingere asupra unei femei. Ba mai mult, artistul chiar părea că dorește să treacă la acest nivel, al cererii în căsătorie, însă nu a găsit persoana potrivită. Deoarece ne așteptam ca, după cererea din cadrul emisiunii să vedem și una cu adevărat reală, l-am întrebat pe Smiley care este motivul pentru care nu lansează o cerere oficială în căsătorie.

„Am probleme cu genunchiul, am constant, pentru că am probleme cu el de când eram mai mic, dar acum sunt OK, cred că o să pot să și dansez pe scenă. Poziția asta, îngenunchiat în fața unei femei, încă o mai exersez, că nu sunt foarte mulțumit de cum am prestat. Puteam mai bine de atât. Sper să fiu cât mai curând cu o domnișoară frumoasă”, a declarat Smiley pentru Libertatea.

Smiley vrea căsătorie, dar și mulți copii



Chiar dacă a mascat ani la rând faptul că tânjește după o familie, Smiley se dă de gol în fața fanilor, mai ales în fața copiilor. De fiecare dată când are concert, cei mici sar în brațele artistului și îi cer încontinuu autografe și să se fotografieze cu el. Smiley este extrem de drăgăstos, răbdător cu ei, însă declară că nu crede că va fi la fel și cu proprii copii. „Mi-e drag de ei. Într-adevăr e interesant că nu am piese așa pentru vârsta lor, dar ei știu toate piesele. Mă bucur că le ascultă. S-ar putea ca la un moment dat să le și înțeleagă, sper eu. Eu chiar sunt un om bun, nu doar am față, chiar am o relație bună cu oamenii în general. Așa sper să fiu și cu copiii mei, deși recunosc, mai am și episoade din astea de severitate. Adică sunt un tip destul de sever. Bine, acum pot să vorbesc prostii pentru că nu știu cum voi fi în fața faptului împlinit”, ne-a mai declarat Smiley.