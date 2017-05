Sofia din „Trăsniții” a trăit visul american. Vacanță de 3 săptămâni peste Ocean

Sofia din „Trăsniții” a trăit visul american. Actrița Lavinia Stoica s-a distrat de minune peste Ocean.

Lavinia Stoica alias Sofia din Trăsniții tocmai ce s-a întors dintr-o prelungită vacanță de 3 săptămâni din America. Ea a vizitat New York, Dallas, Laa Vegas și Miami și a avut parte de experiențe frumoase care au făcut-o să-și dorească să revină cât mai curând în S.U.A.



“Este practic un vis împlinit, încă nu realizez că tot ceea ce s-a întâmplat a fost real. Am ajuns în New York și mă simțeam că în filmele americane numai că toate sunt mai frumoase decât în filme”, a povestit Lavinia Stoica.

Și pentru că a vizitat Dallas-ul, actriță nu a ratat locul unde s-a filmat celebrul serial Dallas – Southfork Ranch unde și-a făcut poze în toată vilă.

Aventură americană a Laviniei a continuat cu Laa Vegas unde a ieșit pe plus după o noapte albă în casino, bani cu care a ieșit la shopping în Miami.

“Cu banii din casino am făcut shopping. Am rămas uimită de faptul că shopping-ul în America este atât de accesibil tuturor. Am petrecut o zi întreagă într-un mall și nu cred că am reușit să intru în mai mult de 20% din magazine. Acum că am viză de S.U.A pe 10 ani, cu siguranță shoppingul meu va însemna America. Plănuiesc să mă întorc curând acolo, poate cine știe…numele meu va fi cunoscut și în America, e un vis ce sper să se concretizeze”, a spus Sofia din Trăsniții.